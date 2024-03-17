Президент Чехии убежден, что война в Украине закончится либо поражением одной из воюющих сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что пока невозможно себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны, сообщило Radio Prague International.

"Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять", - отметил Павел.

Президент Чехии убежден, что война в Украине закончится либо поражением одной из воюющих сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей. По его оценке, может наступить момент, когда "Москве и Киеву станет ясно, что продолжение конфликта означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех".

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Вместе с тем, Павел полагает, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а ущерб для обеих сторон, как в экономическом плане, так и с точки зрения количеств жертв, уже очень весомый.

Петр Павел о войне в Украине

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что войска НАТО могут оказывать помощь непосредственно на территории Украины. Такое решение не будет нарушать никакие международные правила. Он отметил, что необходимо проводить четкое различие между развертыванием боевых войск и возможным привлечением войск к некоторой "вспомогательной" деятельности и НАТО уже имеет такой опыт.

Ранее Павел уже заявлял, что война в Украине не закончится в обозримом будущем, и ни одна из сторон не сможет достичь поставленных целей.

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