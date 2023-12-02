Он отметил, что по истечении этого срока Россия может напасть на восточный фланг НАТО.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера считает, что у стран на восточном фланге НАТО есть всего три года для подготовки к нападению России.

Как пишет NV, об этом он сказал в интервью польскому изданию Nasz Dziennik, отвечая на вопрос, согласен ли он с утверждением Немецкого совета по международным отношениям о том, что Россия может напасть на страны НАТО и они имеют от пяти до девяти лет на подготовку к этому.

Он, в частности, отметил, что этот анализ совпадает с американскими исследованиями, однако временные рамки, которые указали немецкие аналитики, "слишком оптимистичны".

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"Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, трехлетний временной горизонт, чтобы подготовиться к конфронтации. Это время, когда на восточном фланге должен быть создан потенциал, который бы был четким сигналом для сдерживания от агрессии", — заявил глава Бюро национальной безопасности Польши.

По его словам, российская военная промышленность работает в три смены и может отстроить свой потенциал в ближайшие три года.

Согласно аналитической записке Немецкого совета по международным отношениям, России понадобится от 6 до 10 лет после прекращения войны в Украине, чтобы перенаправить свое нынешнее производство на восстановление вооруженных сил и восстановить свою армию до уровня, когда она сможет осмелиться напасть на НАТО. Немецкие эксперты считают, что НАТО должно достичь боеспособности в течение пяти-девяти лет, чтобы быть способным удержать Россию от войны.

Россия может напасть на НАТО - прогнозы

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что в 2028 году Россия нападет на страны Балтии, если сейчас дать ей паузу в войне. По его словам, за это время агрессор восстановит свой наступательный потенциал. Он подчеркнул, что Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.

А президент Чехии Петр Павел заявил, что России на полное восстановление боеспособности после завершения войны в Украине понадобится не менее 5-7 лет.

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