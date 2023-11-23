Президент Чехии Петр Павел оценил, сколько времени уйдет у РФ на полное восстановление боеспособности после завершения войны в Украине. По текущим расчетам, России понадобится на это не менее 5-7 лет.
"С другой стороны, в расчете есть много факторов, которые могут изменить ситуацию. Это действительно будет зависеть от того, каким будет исход конфликта в Украине", – приводит его слова чешское издание České noviny.
В то же время Павел отметил, что НАТО воспринимает Россию как наибольшую угрозу в Европе. Он также подчеркнул, что поддержка Украины важна для безопасности стран Европы.
"Российская агрессия касается всех нас, поэтому поддержка Украины важна для нашей безопасности. В то же время это также естественно человечный шаг. Россия должна нести ответственность за потерянные человеческие жизни и ущерб, нанесенный Украине. Поэтому мы должны решительно продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине и ее гражданам, это в наших интересах", – добавил чешский лидер.
Война в Украине: прогнозы по РФ
В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что в 2028 году Россия нападет на страны Балтии, если сейчас дать ей паузу в войне. По его словам, за это время агрессор восстановит свой наступательный потенциал. Он подчеркнул, что Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.
В то же время в июне в Министерстве обороны Швеции заявили, что нельзя исключать нападение России на эту страну. Несмотря на то, что российская армия увязла в Украине, РФ еще имеет возможности для действий против Швеции, считают в Комитете по обороне.
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