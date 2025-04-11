В Москве предупредили о "неконтролируемой вооруженной эскалации".

В России заявили, что размещение иностранных войск в Украине приведет к прямым боевым столкновениям между российскими захватчиками и солдатами стран НАТО.

Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Максим Буякевич обвинил Украину в срыве "любых инициатив по деэскалации" и заверил, что оккупационная армия "неуклонно" придерживается моратория на удары по энергообъектам.

Кроме того, теперь российская сторона заявляет, что военные контингенты европейских стран-членов Североатлантического Альянса готовят к "оккупации подконтрольных "киевскому режиму" территорий":

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"Подчеркиваем: размещение иностранных войск в Украине - крайне опасный маневр, грозящий неконтролируемой вооруженной эскалацией. Это приведет уже не к опосредованным, а прямым боевым столкновениям между военнослужащими России и стран НАТО".

Иностранные войска в Украине

Как известно, Россия категорически выступает против размещения иностранных войск в Украине, считая это прямой угрозой своей безопасности и потенциальным вмешательством в конфликт.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие в Украине, независимо от его мандата или названия, будет расценено как провокация и угроза безопасности России. Она подчеркнула, что Москва будет реагировать на такие действия всеми доступными средствами.

Напомним, "коалицию желающих" возглавляют Франция и Великобритания. Также среди участников такие страны: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция и Турция.

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