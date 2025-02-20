Песков говорит, что они отслеживают все заявления других стран по этому поводу.

Для Российской Федерации является неприемлемым размещение на территории Украины военных контингентов стран-членов Североатлантического альянса.

Так пресс-секретарь кремлевского правителя Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить в Украину свои войска. Во время брифинга он заявил, что направление миротворцев "приобретает совсем другое значение с точки зрения безопасности" России:

"Мы самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все, иногда противоречивые официальные заявления европейцев по этому поводу. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении военных контингентов стран НАТО в Украину".

Лондон готов направить войска в Украину

Напомним, на днях британский премьер выразил готовность развернуть войска в Украине для обеспечения выполнения потенциального мирного соглашения, которое прекратит боевые действия.

Видео дня

По данным СМИ, Стармер планирует представить президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу план развертывания в Украине около 30 тысяч европейских военнослужащих.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для Российской Федерации будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

Вас также могут заинтересовать новости: