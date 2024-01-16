Отказавшись от давней цели, хотя и маловероятной, Ким Чен Ын, лидер Севера, вместо этого пригрозил подчинить Южную Корею войной.

Подход Северной Кореи к Южной Корее сильно изменился за последние десятилетия. Хотя она часто называла Юг своим "заклятым" и "главным врагом" и угрожала "уничтожить" его с помощью ядерного оружия, временами она также вступала в диалог и обсуждала возможное воссоединение.

Однако, согласно сообщениям государственных СМИ во вторник, Северная Корея официально отказалась от мирного воссоединения в качестве ключевой политической цели. Объявляя о радикальном сдвиге, лидер Севера Ким Чен Ын заявил, что Север больше не рассматривает Юг как "партнера по примирению и воссоединению", а скорее как врага, которого необходимо подчинить, в случае необходимости, посредством ядерной войны, пишет The New York Times.

В последние десятилетия воссоединение двух Корей становится все более маловероятным, поскольку экономический разрыв между ними увеличился, а взаимная вражда углубилась.

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Ким обнародовал свою новую позицию по Южной Корее на партийном собрании в конце прошлого месяца и в речи, которую он произнес в понедельник перед парламентом Северной Кореи, Верховным народным собранием.

Он также приказал пересмотреть конституцию Северной Кореи, а также руководящие принципы ее пропаганды, чтобы исключить упоминания о "мирном воссоединении", "великом национальном единстве" или о южнокорейцах как "соотечественниках", а также внушить своему народу мнение, что Юг был "чужой страной" и "самым враждебным государством".

"Мы можем прописать в нашей конституции вопрос о полной оккупации, подчинении и возвращении РК и аннексии ее как части территории нашей республики в случае начала войны на Корейском полуострове", - заявил Ким.

В последние месяцы он продвигал свою новую политику, критикуя углубляющийся военный союз Южной Кореи с Вашингтоном под руководством консервативного президента Юн Сок Ёля. Ким назвал расширение совместных военных учений между союзниками опасной провокацией и назвал это оправданием для производства большего количества ядерного оружия и угрозы его применения против Юга.

"Мы не хотим войны, но и не собираемся ее избегать", - сказал он. "Если враги разожгут войну, наша республика решительно накажет врагов, мобилизовав все свои военные силы, включая ядерное оружие".

Одобрив новую политику Кима, парламент Северной Кореи распустил все правительственные учреждения, отвечающие за содействие обменам с Югом, сообщают государственные СМИ. По словам южнокорейских чиновников, на прошлой неделе Северная Корея также закрыла радиопередачи и пропагандистские веб-сайты, пропагандирующие воссоединение Кореи. Ким также приказал снести пропагандистские памятники, посвященные той же цели.​

Юн, южнокорейский лидер, раскритиковал новую политику г-на Кима как "антинациональную" и "антиисторическую".

"Если Север начнет провоцировать, мы нанесем многократный ответный удар", - заявил Юн во вторник в ответ на речь Кима. "Его угроза нам "выбрать между войной и миром" больше не сработает".

Отношения между КНДР и Южной Кореей

Осенью 2023 года КНДР в одностороннем порядке разорвала пятилетнюю соглашение с Южной Кореей о снижении военной напряженности. Пхеньян сообщил о планах развернуть более мощные вооруженные силы и новое оружие на границе.

В начале января 2024 года КНДР осуществила обстрелы буферной зоны на границе с Южной Кореей. Из-за такой активности 5 января даже пришлось эвакуировать часть жителей. Позже Северная Корея высмеяла Южную Корею за ее беспокойство по поводу артиллерийских обстрелов Пхеньяном буферной зоны между странами, заявив, что эти учения якобы были инсценировкой.

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