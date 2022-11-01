Секретарь правящей Рабочей партии назвал учения ВВС стран "агрессивными и провокационными".

КНДР выступила с завуалированной угрозой применить ядерное оружие из-за совместных учений США и Южной Кореи.

Об этом пишет AP.

Заявление, в котором Пхеньян обещает, что страны "заплатят самую ужасную цену в истории", уже назвали эскалацией его и без того истерической риторики.

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Северная Корея утверждает, что рассматривает военные учения США и Сеула репетицией вторжения, включая учения на этой неделе с участием около 240 боевых самолетов.

Секретарь правящей Рабочей партии Пак Чен Чон, который считается близким доверенным лицом лидера страны, назвал учения ВВС стран "агрессивными и провокационными".

Пак также обвинил Пентагон в желании разрушить северокорейский режим, явно ссылаясь на недавно опубликованный отчет Пентагона о стратегии национальной обороны, отмечает агентство.

В докладе говорится, что любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров "приведет к концу этого режима".

Эскалация между КНДР и Южной Кореей

Враждебность на Корейском полуострове в последние месяцы усилилась, когда Северная Корея провела испытания ряда ракет, способных нести ядерные боеголовки, и приняла закон, разрешающий упреждающее применение своего ядерного оружия в широком диапазоне ситуаций.

Некоторые эксперты все еще сомневаются, что Северная Корея сможет первой применить ядерное оружие перед лицом более превосходящих сил США и Южной Кореи.

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