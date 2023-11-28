В Госдепе говорят, что действия КНДР увеличивают риск военной напряженности и просчетов на Корейском полуострове.

Действия Северной Кореи, которые происходят вдоль межкорейской границы, повышают риск военной напряженности и просчетов. Об этом в комментарии Yonhap заявил представитель Госдепартамента США. Он отметил, что КНДР снова начала устанавливать там охранные посты и тяжелое огнестрельное оружие.

Министерство обороны Сеула сообщило, что северокорейские войска были замечены во время установки временных охранных постов и доставки оружия внутрь демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, после того, как Пхеньян заявил, что он не будет выполнять обязательства по межкорейскому соглашению об уменьшении военной напряженности 2018 года.

"Теперь действия КНДР ... увеличивают риск военной напряженности и просчетов на Корейском полуострове. В свете этих событий Соединенные Штаты остаются в тесном и постоянном контакте с Южной Кореей через многочисленные каналы, чтобы гарантировать, что наш альянс остается на связи", - сказал представитель Госдепа США.

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Как известно, КНДР объявила о своем решении выйти из соглашения после того, как Сеул приостановил часть договора в ответ на запуск Пхеньяном космической ракеты для вывода на орбиту спутника-разведчика на прошлой неделе. Сеул и Вашингтон рассматривают запуск как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

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Испытание баллистической ракеты Ким Чен Ына провалилось, сообщило правительство Южной Кореи. По данным Сеула, баллистическая ракета была выпущена из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, которое две Кореи называют Восточным морем, но в конечном итоге запуск не увенчался успехом. Спецслужбы Южной Кореи и США изучают причины неудачного запуска.

Также УНИАН сообщал, что Северная Корея утверждает, что лидер страны Ким Чен Ын видел фотографии американских баз со спутника-шпиона и пообещал запустить в небо больше зондов.

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