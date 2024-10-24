По словам эксперта, из-за войны в Украине и отношений с КНДР Россия превратилась для мира в гигантскую проблему.

Неожиданная приверженность российского диктатора Владимира Путина к КНДР показывает, как война в Украине "стерла последние сферы сотрудничества России с Западом". Времена, когда РФ сотрудничала с широкой коалицией, среди которой были США и Китай, чтобы попытаться сдержать ядерные амбиции Севера, закончились, пишет The New Tork Times.

"Это главное изменение в российской политике. Если раньше Россия позиционировала себя как полезного партнера Запада в отношениях с проблемными странами, то теперь она сама превратилась в гигантскую проблему", - подчеркнул эксперт по вопросам отношений России с Азией в Евразийском центре Карнеги, исследовательской группе, базирующейся в Берлине, Александр Габуев.

По его словам, окончательный разрыв России с мировым порядком, который возглавляют США, возможно, сохранится еще долгое время даже после окончания войны в Украине.

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В NYT пишут, что отношения между РФ и Северной Кореей за последние годы претерпели, вероятно, самую драматическую трансформацию. В частности после того, как КНДР провозгласила себя ядерной державой в 2012 году, сдерживание ее арсенала стало общей целью России, Китая и Запада, несмотря на то, что они между собой противостояли.

В то же время после того, как Россия превратила войну в Украине на истощение, то у страны начали заканчиваться боеприпасы и солдаты. Поэтому Путин нашел в Северной Корее одну из немногих стран, которая захотела ему помочь.

"Летом прошлого года украинские солдаты начали находить на полях боев снаряды с северокорейской маркировкой. Представители южнокорейского оборонного ведомства заявили, что с августа 2023 года Северная Корея отправила в Россию более 13 000 морских контейнеров с артиллерийскими снарядами, противотанковыми ракетами и баллистическими ракетами малой дальности КН-23. Она также отправила технический персонал и офицеров для помощи в эксплуатации этого оружия", - напомнили в NYT.

В то же время неизвестно, что дает Россия КНДР вместо таких поставок. Однако Габуев высказал предположение, что РФ может платить Северной Корее продуктами, которые являются дефицитными в государстве, а именно едой и топливом. Также Россия может делиться с КНДР ценными технологиями.

"Использование северокорейского оружия в Украине имеет также практическую ценность для Пхеньяна, считают западные военные аналитики. Северокорейские техники имеют возможность наблюдать и собирать данные о том, как оружие страны работает в условиях современной войны, особенно против западных систем противовоздушной обороны, используемых ее врагом, Южной Кореей", - добавили в материале.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Антон Михненко заявил, что отправка северокорейских пилотов в РФ, о чем ранее сообщали СМИ, не связана с их возможным участием в войне против Украины. По его мнению, решение допустить пилотов КНДР к своим самолетам станет вызовом для самих российских оккупантов.

В то же время военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, как Россия может использовать военных КНДР на войне в Украине. По его словам, оккупанты планируют использовать таких солдат как "штурмовую пехоту с соответствующим циклом живучести".

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