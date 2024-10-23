В случае с Северной Кореей речь идет о кадровых военных, которые имеют определенную идеологическую прокачку и фанатизм, отметил Киричевский.

Северная Корея перебрасывает своих военных в Россию, среди них – представители сил специальных операций. Россияне планируют использовать солдат из КНДР как "штурмовую пехоту с соответствующим циклом живучести".

Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что когда речь идет о так называемых силах специальных операций КНДР, то это войска, которые "должны отличаться лучшим уровнем подготовки по сравнению с другой пехотной массой".

"Но, мол, они проходят короткий трехнедельный курс переподготовки по российским стандартам, что указывает на то, что россияне планируют использовать их как штурмовую пехоту с соответствующим циклом живучести", – подчеркнул Киричевский.

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При этом, по словам эксперта, следует избегать колониалистских стереотипов в отношении представителей северокорейской армии. Даже представители социальных низов, которые воюют в штурмовых отрядах РФ, создают значительные проблемы для Сил обороны Украины.

"В случае с Северной Кореей речь идет о кадровых военных, которые имеют определенную идеологическую прокачку и фанатизм. Еще одно наблюдение, которое стоит сделать: два коммунистических государства прожили в изоляции после распада Советского Союза – Северная Корея и Куба. Вот Северная Корея сейчас создает нам очень много проблем, а как насчет Кубы? Разве что знаем, что там света нет, вот и все", – констатировал он.

КНДР в войне РФ против Украины

Как известно, Северная Корея перебрасывает военных в Россию. Их Москва может использовать в захватнической войне против Украины.

Разведка Южной Кореи сообщает, что КНДР уже отправила в Россию 3 тысячи военных, и это не предел. При этом, Северная Корея изолирует семьи отобранных военнослужащих, "чтобы эффективно контролировать их и тщательно расправляться со слухами".

Говоря об этом "усилении", глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что есть основания для беспокойства. Он отмечал, что военные из Северной Кореи приходят с заранее запрограммированной идеологией. У них дома есть семьи, которые могут быть казнены, если дела не пойдут хорошо.

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