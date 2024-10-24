По его мнению, Москва и Пхеньян могли договориться об обмене.

Отправка северокорейских пилотов в Россию, о которой ранее сообщали СМИ, не связана с их возможным участием в войне против Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Антон Михненко в эфире "Radio NV". Он считает, что решение допустить пилотов КНДР к своим самолетам станет вызовом для самих российских оккупантов. Так, иностранцы умеют работать с советскими самолетами, самые новые из них - Су-25 и МиГ-29:

"МиГ-29 Россия почти не использует в ходе боевых действий. А Су-25 иногда применяет. Но я не думаю, что они будут отправлять туда пилотов. Ведь за каждым из них должна стоять какая-то техника. Кто будет ответственен за разрушение Су-25 - Северная Корея?".

Михненко напомнил, что во время визита в РФ лидер Северной Кореи посетил полигоны и увидел российскую авиацию, в частности более современные Су-34 и Су-35. "Его это заинтересовало. И я не исключаю, что может просто происходить подготовка корейских пилотов на более новых самолетах. И это возможная комбинация по поставке человеческих ресурсов в РФ с натурным обменом - то есть люди в обмен на самолеты или другое вооружение".

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Северокорейские пилоты в России

Накануне журналисты Newsweek сообщили, что Северная Корея отправила в Россию пилотов истребителей накануне первого развертывания северокорейских сухопутных войск.

Журналисты добавили, что КНДР впервые со времен войны во Вьетнаме отправляет своих пилотов за границу. Ранее они также работали в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.

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