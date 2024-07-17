Потенциально следующий президент США поставил под сомнение партнерство с одним из главных союзников Америки.

Дональд Трамп хочет, чтобы Тайвань заплатил Соединенным Штатам за его защиту от китайской угрозы. Как пишет The Times, такое заявление кандидат в президенты США сделал в интервью, записанном еще до объявления об избрании им антиукраинского вице-президента.

"Они забрали примерно 100% нашего бизнеса [компьютерных] чипов. Я думаю, что Тайвань должен платить нам за оборону. Знаете, мы ничем не отличается от страховой компании. Тайвань нам ничего не дает", - сказал Трамп.

Как отмечает The Times, Джей Ди Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом в случае победы на выборах, аргументировал свое нежелание помогать Украине именно тем, что из-за этого у США якобы не остается оружия для Тайваня. Также Вэнс говорил, что для США самой большой угрозой является Китай, а не Россия.

Видео дня

Премьер-министр Тайваня Чо Чон Тай заявил, что островное государство в последнее время увеличило расходы на оборону и тратит большие суммы на закупку оружия у США.

"Мы готовы взять на себя больше ответственности - мы защищаем себя и обеспечиваем свою безопасность. Мы также четко понимаем, что отношения между Тайванем и США были очень прочными в последние годы. Поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе является нашей общей ответственностью и целью".- сказал он в ответ на заявление Трампа.

Предвыборная кампания Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп значительно опережает Джо Байдена в рейтингах среди избирателей в "колеблющихся штатах". Опрос, проведенный еще до субботнего покушения на Трампа, показал, что с марта преимущество бывшего президента над соперником выросло во всех семи штатах. Сейчас оно колеблется от 1 процентного пункта в Мичигане до 7 процентных пунктов в Аризоне. Это почти гарантирует победу Трампа.

Также мы рассказывали, что Трамп выбрал себе будущего вице-президента. Им стал сенатор Джей Ди Вэнс, который публично заявлял, что ему плевать на судьбу Украины, и систематически прилагал усилия для срыва поставок американского оружия в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: