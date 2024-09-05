К сожалению, есть высокая вероятность, что вскоре Тайваню придется показать на практике, чему именно он научился.

Боевые действия в Украине и Израиле дают много уроков. Среди самых усердных студентов - Тайвань, который опасается, что он может стать следующим объектом нападения, пишет The Economist.

Через несколько дней после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября прошлого года министерство обороны Тайваня создало целевую группу для изучения конфликта. Министр обороны Тайваня Чиу Куо-Чен сказал, что одним из мгновенных выводов является необходимость улучшить разведку, чтобы избежать неожиданного нападения. Другие отмечали опасность того, что противовоздушная оборона рискует быть подавлена ракетными атаками "насыщения".

Недавно Тайвань увеличил срок обязательной военной службы для мужчин с четырех месяцев до года. Но это меньше, чем в Израиле, где срочная служба длится три года и женщины служат наравне с мужчинами. Израильские резервные подразделения используются для боевых действий на передовой; на Тайване им поручают преимущественно домашние задания. Военные расходы Тайваня с 2016 года выросли почти вдвое и должны достичь 2,6% ВВП, но это все еще примерно половина военных расходов Израиля до войны в Газе.

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Между тем война в Украине подчеркивает важность "асимметричного" оружия, которое является дешевым, его много и его трудно обнаружить. Это также учит тому факту, что в интенсивных боях расходуется огромное количество боеприпасов. Китайские ястребы хотят, чтобы Америка заранее разместила оружие на Тайване, как она это делает в Израиле и в других местах, но это было бы политически опасным.

Критическая инфраструктура, такая как энергоснабжение страны, должна быть устойчивой. То же самое связь. Доступ к интернет-спутникам Starlink оказался важным для украинской армии. В ноябре 2023 года тайваньская компания Chuanghwa Telecom подписала соглашение с OneWeb, другим поставщиком спутников на низкой околоземной орбите.

Некоторые считают, что реформы должны пойти гораздо дальше. Энох Ву, директор тайваньской неправительственной организации Forward Alliance, призывает к "чистому дому", чтобы устранить саботажников в вооруженных силах. Тем временем тайваньские организации гражданского общества мобилизуются. Одна из них, Doublethink Lab, которая борется с китайской дезинформацией, делится информацией со своими украинскими коллегами. Радиолюбители также учатся общаться в экстренных ситуациях.

Пожалуй, самым важным уроком Израиля и Украины является готовность воевать. Тайваню нужно продержаться достаточно долго, чтобы друзья пришли ему на помощь, но опросы показывают, что желание сопротивляться зависит, в свою очередь, от того, верят ли тайваньцы, что Америка защитит их. Вызывает беспокойство то, что Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре, заявил, что Тайвань должен платить Америке за защиту. Тайвань может сделать многое для укрепления своей обороны, но, к сожалению, он мало может сделать для влияния на американскую политику.

Ситуация вокруг Тайваня: последние новости

Как писал УНИАН, в июле кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить Соединенным Штатам за защиту от китайской угрозы. По его словам, в этом контексте США являются чем-то вроде страховой компании для Тайваня.

Также мы рассказывали, что Тайвань предложил Китаю лучшую жертву для военного вторжения вместо себя. Россия до сих пор удерживает китайскую территорию, захваченную в 19 веке.

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