Новые снимки демонстрируют настоящие размеры универсального десантного корабля Type 076, который сейчас активно строят в Шанхае.

В сеть выложили снимки первого китайского универсального десантного корабля (УДК) нового типа, известного как Type 076. Специалисты проанализировали их и пришли к выводу, что речь идет о корабле, размером с небольшой авианосец. Об этом сообщает The War Zone.

Слухи о Type 076 ходят не первый год, однако именно сейчас появилась возможность оценить главные особенности новой китайской разработки.

Как показывают снимки, по своим размерам Type 076 будет чем-то средним между нынешним крупнейшим универсальным десантным кораблем КНР Type 075 и крупнейшим китайским авианосцем "Фуцзянь", который недавно вышел на испытания.

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Обзор спутниковых снимков Planet Labs показывает, что длина Type 076 составляет 263 м, а ширина - 43 м. Для сравнения (опять же, по спутниковым снимкам), Type 075 имеет длину 239 и ширину 32 м. Длина авианосца "Фуцзянь" составляет примерно 316 м.

Наибольший интерес вызывает ширина Type 076. Его полетная палуба значительно шире, чем у Type 075 и других десантных кораблей: это дает ему принципиально большие возможности.

Ранее появились слухи о том, что корабль получит стартовые катапульты для запуска летательных аппаратов: не исключено, что с помощью них будут запускать крупные БПЛА. Однако в первую очередь большая палуба нужна для размещения там большого количества вертолетов.

Китай испытывает новый "стелс-корвет"

Ранее сообщалось, что КНР вывела в море таинственный малозаметный корабль, о котором почти ничего неизвестно, кроме того, что его построили в очень быстрые сроки.

По мнению экспертов, корабль может быть тестовой платформой, которая поможет Китаю в будущем построить другие стелс-корабли. Не исключено, что в будущем КНР хочет получить аналог американского эсминца Zumwalt, построенного по технологии стелс.

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