Такие робособаки работают благодаря искусственному интеллекту.

Китайские военные во время недавних военных учений с Камбоджей показали робота-собаку с автоматической винтовкой на спине. Таким образом они фактически "превратили лучшего (электронного) друга человека в машину для убийства, пишет CNN.

"Она может служить новым членом наших городских боевых операций, заменяя наших (человеческих) членов для проведения разведки, идентификации (врага) и нанесения удара по цели", - отметил солдат Чен Вэй в видеоролике государственной телекомпании CCTV.

На видео можно увидеть, как собака-робот ходит, прыгает, ложится и движется назад под управлением удаленного оператора. В одном из действий робот-стрелок ведет пехотное подразделение в имитированное здание. Также в видео показана автоматическая винтовка, установленная под шестироторным беспилотником, что показывает "разнообразие китайского интеллектуального беспилотного оборудования".

"Использование в военных целях собак-роботов и, конечно же, небольших беспилотников не является чем-то новым. Прошлогоднее видео с камер видеонаблюдения также осветило китайских вооруженных винтовками электронных собак на совместных учениях с участием китайских, камбоджийских, лаосских, малайзийских, тайских и вьетнамских военных, состоявшихся в Китае в ноябре прошлого года", - напомнили в CNN.

Известно, что в 2020 году ВВС США продемонстрировали, как военные используют роботов-собак как одно из звеньев своей передовой системы управления боем (ABMS), которая использует искусственный интеллект и быстрый анализ данных для выявления и противодействия угрозам американским военным объектам.

Журналисты отметили, что "смертоносные" возможности беспилотников, которые можно увидеть на полях сражений в Украине, показали, что они являются отличным инструментом, который позволяет армиям с небольшим оборонным бюджетом "конкурировать со значительно лучше вооруженными и профинансированными врагами".

Отмечается, что Китай является одним из ведущих мировых экспортеров БпЛА, однако в прошлом году Министерство торговли страны ввело экспортный контроль над беспилотными технологиями, ссылаясь на необходимость "защитить национальную безопасность и интересы". Однако роботизированные собаки, вероятно, приносят много рекламы Народно-освободительной армии Китая. Они появляются в соцсетях Китая по меньшей мере в течение года.

"Обычно новое оборудование не привлекается к совместным учениям с другой страной, поэтому собаки-роботы должны были достичь определенного уровня технической зрелости", - подчеркнул неназванный эксперт для Global Times.

Использование роботов на войне

Ранее бригадный генерал, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Игорь Скибюк заявил, что роботизированные системы будут завершать войну, которую начала РФ в Украине.

"Как военный профессионал, я имею свой анализ, какое-то прогнозирование. Но это очень сложная война. Несоразмерность возможностей нашего противника и важность поддержки наших партнеров, системность и скорость этой поддержки", - объяснил он.

Также сообщалось, что украинские военные разбили взвод гранатометных роботизированных мини-танков российских оккупантов. Бои велись в районе села Бердичи, к западу от Авдеевки.

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