Ранее сообщалось, что Китай построил и начал испытывать новый малозаметный корвет.

Иностранные аналитики впервые заметили необычный корвет длиной около 90 м, который строили на верфи в провинции Ляонин, в ноябре. Через шесть месяцев корабль вышел на испытания.

Вполне возможно, что его построили, спустили на воду и вывели в море примерно за год, что является вызовом для судостроения Соединенных Штатов. Об этом пишет The Telegraph.

Для сравнения аналитики вспоминают историю с новым американским фрегатом типа Constellation, который начали строить в августе 2022-го.

Видео дня

Недавно сообщалось, что корабль может задержаться на 3-4 года - если сначала его планировали поставить в 2026 году, то теперь говорят о "не ранее 2029-го". То есть фактически китайцы построили свой корвет примерно в 7 раз быстрее, чем американцы планируют построить новый фрегат.

Геополитическое противостояние

На Западе это считают проблемой, ведь уже сейчас Военно-морские силы КНР имеют примерно 350 боевых кораблей - то есть на десятки больше, чем ВМС Соединенных Штатов.

Конечно, американские корабли больше и лучше вооружены, однако военно-морское судостроение США переживает кризис. Между тем китайское кораблестроение расширяется и ускоряется.

Вероятно, китайцы будут не просто строить больше военных кораблей - они также начнут строить лучшие образцы морских вооружений. Пожалуй, лучшей иллюстрацией этого тезиса стали ходовые испытания крупнейшего авианосца в истории КНР - корабля "Фуцзянь".

Новый китайский корвет

Возвращаясь к "таинственному" корвету, следует отметить, что его назначение до сих пор неизвестно. Это может быть как тестовая платформа, так и головной корабль в большой серии корветов нового поколения.

Как бы там ни было, он играет важную роль, ведь позволяет КНР существенно продвинуться вперед в сфере разработки малозаметных морских вооружений.

Не исключено, что в будущем Китай может получить аналог американского эскадренного миноносца типа Zumwalt, построенного по технологии стелс.

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