Китайские планы явно указывают на стремление стать военно-морской силой глобального масштаба.

Китай, вероятно, планирует начать строительство множества зарубежных военно-морских баз, поскольку надеется защитить свои морские пути и укрепить свою способность противостоять санкциям со стороны США и их союзников. Об этом сообщает в своем отчете американский исследовательский институт AidData.

Тремя наиболее вероятными местами размещения китайской военно-морской базы в ближайшие два-пять лет являются Шри-Ланка (город Хамбантот), Экваториальная Гвинея (город Бата) и Пакистан (город Гвадар). На это указывает анализ объемов финансирования, которое Китай выделяет для портовых проектов в этих городах, а также стратегическая ценность существующей инфраструктуры и прочные отношения с правительствами принимающих стран.

В отличие от США, Китай не является участником международных оборонных союзов — его единственный официальный оборонный договор заключен с Северной Кореей. Это делает развитие зарубежных военно-морских баз приоритетом для военного развития Китая, утверждают исследователи AidData.

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Четыре из восьми баз, которые, по мнению AidData, Китай планирует построить в ближайшем будущем, появятся в Африке. А вот свои интересы в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе Пекин может обеспечивать за счет баз на материковой части Китая.

По данным AidData, порт Хамбантота в Шри-Ланке считается наиболее вероятным местом для базы в ближайшем будущем. Порт, открытый в 2010 году, финансировался за счет кредита в размере 306,7 млн ​​долларов от China Exim Bank, государственного банка развития. AidData сообщает, что Пекин осуществляет "непосредственный контроль над объектом".

Еще одна морская база, которая строится прямо сейчас и, вероятно, будет использоваться китайскими военными, расположена в городе Реам, Камбоджа. Аналитики в области обороны говорят, что эта военная база даст Китаю значительные стратегические преимущества, в том числе доступ к Сиамскому заливу.

Не менее важной будет для Китая строящаяся база в Джибути – в стратегическом месте, на востоке Африки, где проходят основные судоходные маршруты мира.

Внешняя политика Китая – последние новости

По данным западных чиновников, Китай оказывает масштабную военную помощь России в ее войне против Украины. В частности об этом заявил советник президента Франции. Пока Пекин воздерживается от отправки летального оружия, но поддерживает агрессора военным снаряжением (например, бронежилетами и тепловизорами).

В то же время Китай выразил недовольство решением России выйти из зерновой сделки. Китайские власти уже сделали несколько публичных заявлений, в которых выразили "пожелание" о возобновлении сделки и даже предложили выступить посредниками.

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