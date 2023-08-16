Пекин приостановил военный диалог на высоком уровне с США.

Министр обороны Китая пообещал укрепить военные связи с рядом стран мира, исключив при этом крупнейшего экономического и геополитического соперника - Соединенные Штаты. Об этом сообщает Bloomberg

"Мы готовы углублять военное сотрудничество с соседями, включая членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии",- заявил Ли Шанфу на конференции по безопасности в Москве. Он отметил, что Пекин также хочет укрепить связи с Европой.

Согласно выступлению, Китай "продолжит укреплять традиционные дружеские отношения со странами Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и южной части Тихого океана".

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Как сообщается, в прошлом месяце во время встречи в Пекине с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером китайский генерал обвинил "некоторых людей" в США в разрыве отношений. Ли сделал завуалированный удар по Вашингтону во время своего выступления во вторник, заявив, что "гегемонистская практика" вмешательства во внутренние дела других стран вызывает все большее сопротивление во всем мире.

Издание подчеркивает, что визит министра обороны Китая в Москву является сигналом того, что приверженность Си президенту Владимиру Путину не ослабла.

Китайское "турне" в Беларусь и РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, с 14 по 19 августа глава Минобороны Китая Ли Шанфу проводит "турне" по России и Беларуси в рамках поддержки "стратегической" коммуникации с партнерами КНР.

Известно, что Ли Шанфу принял приглашения от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы оборонного министерства Беларуси Виктора Хренина.

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