Сегодня будущее Тайваня решается в Украине, считает влиятельный сенатор США.

Если США не смогут на достаточном уровне поддержать Украину в войне против России, это станет сигналом для Китая, что он может захватить Тайвань. Об этом заявил член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев, пишет Reuters.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским сенатор заявил, что президент США Джо Байден должен направить Украине больше оружия, в том числе для того, чтобы показать Китаю решимость Вашингтона в поддержке своих союзников. По словам Грэма, лучший способ защитить Тайвань и весь мировой порядок — это заставить президента России Владимира Путина потерпеть поражение в Украине.

"Нельзя отказываться от помощи Украине, потому что если мы здесь потерпим неудачу, Тайвань погибнет. Если вы баллотируетесь в президенты от республиканцев или демократов, я не знаю, как вы можете аргументировать, что мы сильнее Китая, если перекроем помощь Украине — в этом нет никакого смысла. Чего я хочу? Чтобы китайцы увидели, что вторгнуться к соседу не так просто, как кажется", – заявил он.

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В этом контексте Грэм выразил убежденность, что Украине нужны истребители F-16 и оружие большей дальности.

"Есть оружие, которое имеет значение, и мы слишком медленно поставляем оружие, которое имеет значение для украинских вооруженных сил… Мое послание администрации Байдена: я ценю то, что вы сделали. Вам нужно делать больше", — сказал сенатор.

Ситуация вокруг Тайваня – последние новости

США решили передать Тайваню пакет вооружений на сумму 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре – той же самой, что использовалась для быстрых поставок вооружений в Украину. Это сделано из-за растущей обеспокоенности США темпами военной модернизации Китая, который вероятно готовится ко вторжению на Тайвань к 2027 году.

В то же время власти Китая внимательно изучают ход войны в Украине, делая выводы из российских неудач и достижений. Эти знания могут пригодиться китайской армии в гипотетической войне за Тайвань. Как пишет The New York Times, китайцам понравилось, что Кремль сумел сдержать Запад от прямого вмешательства в войну, начав размахивать своей ядерной дубиной. Китайцы считают, что им следует расширить свою ядерно-оружейную программу.

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