Си Цзиньпин призвал военных усилить стратегические "сдерживающие и боевые возможности".

Лидер Китая Си Цзиньпин приказал усилить боевую готовность стратегических ракетных войск КНР. Об этом сообщает официальное информагентство страны Xinhua.

В частности, во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Си сказал, что военные должны усилить стратегические "сдерживающие и боевые возможности".

"Он призвал офицеров и солдат бригады хорошо владеть, лучше пользоваться имеющимся у них оружием, оправдывать доверие партии и народа", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что лидер КНР потребовал усилий для интенсификации подготовки войск и повышения боевой готовности по всем направлениям, а также улучшения боевых возможностей, чтобы эффективно защитить национальную стратегическую безопасность:

"Он также подчеркнул необходимость усиления целевой подготовки новой техникой, новыми навыками и новыми методами ведения боя, улучшения обеспечения и системного повышения боевых возможностей".

Военные амбиции Китая

Недавно Китай провел масштабные военные учения возле Тайваня. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сообщила о привлечении сухопутных, морских, воздушных и ракетных сил для отработки таких маневров, как "патрулирование боевой готовности, блокирование ключевых портов и районов, атаки на морские и наземные цели и захват всестороннего преимущества".

В НОАК подчеркнули, что эти учения являются "строгим предупреждением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня".

В США выразили серьезную обеспокоенность из-за этих учений и осудили действия Китая как подрывающие региональную стабильность.

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