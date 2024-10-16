Си Цзиньпин заявил, что Китай готов быть 'партнером и другом' США

По его убеждению, это партнерство принесет пользу не только обеим странам, но и всему миру.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна готова быть партнером и другом США. Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНР, он выразил уверенность, что это партнерство принесет пользу всему миру.

Си назвал партнерство между Китаем и США возможностью для двух стран стать движущей силой развития друг друга, а не препятствием.

"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру", - сказал лидер КНР, добавив, что эти отношения влияют на будущее и судьбу человечества.

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Противостояние США и Китая

Как писал УНИАН, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину китайские эксперты боялись, что эта война навредит Китаю и самой РФ. В конце концов, их прогнозы оправдались, но сейчас в Китае все делают вид, будто Россия и Китай только выиграли от войны в Украине.

Обозреватели опасаются, что в Китае восприняли нерешительность Запада по поддержке Украины как готовность уступить перед лицом значительных потерь. Вероятно, этот вывод преувеличен и недооценивает решительность, в частности, американцев. Но сам факт представлений о слабости Запада ставит мир перед угрозой.

Зато президент Владимир Зеленский заявил, что США и Китай могли бы положить конец войне в Украине, если бы отбросили в сторону разногласия и действовали совместно.

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