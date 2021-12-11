По словам Кикабидзе, Саакашвили нехорошо, но он не сломлен, это главное.

Известный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе навестил экс-президента страны Михеила Саакашвили в военном госпитале города Гори.

"Михеилу Саакашвили нехорошо, тут вопросы излишни, все видно по глазам. Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца. Он не сломлен, это главное", — сказал Кикабидзе после визита к политику, сообщает Новости - Грузия.

Кикабидзе, который является депутататом грузинского парламента от партии "Национальное движение", отметил, что рассказал Саакашвили о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Я сказал Зеленскому: "он твой гражданин, и вы должны его увезти, иначе его убьют". Тот ответил, что начнет сегодня же звонить, после этого в Грузию прибыл Народный защитник Украины, а после адвокат", — сказал Кикабидзе.

Как сообщал УНИАН, Михеил Саакашвили был переведен в госпиталь города Гори из тюремной больницы после 50-дневной голодовки. С 20 ноября экс-президент продолжает курс реабилитации под надзором врачей.

Ранее в грузинском Минюсте сообщили, что после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда его поместили в день задержания 1 октября.

Саакашвили в Грузии

Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов.

После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. По двум из них он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Еще по трем уголовным делам Саакашвили пока не вынесен приговор.

Сам политик является гражданином Украины.

Автор: Ирина Погорелая