Заседание суда по делу грузинского экс-президента перенесено на конец декабря.

В Грузии перенесли суд над Михаилом Саакашвили – бывшим президентом грузинского государства и главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Судебное заседание в Тбилиси перенесено на фоне того, что возле суда между сторонниками экс-президента и полицией были стычки, сообщает "Радио Свобода".

По его данным, заседание тбилисского суда по делу Саакашвили перенесли на 23 декабря.

Читайте такжеСаакашвили сказал, чьими руками Путин пытается его ликвидироватьРанее стало известно, что 29 ноября в Тбилисском городском суде состоялось заседание по делу о событиях 2007 года – Михаил Саакашвили, в частности, является обвиняемым по делу о разгоне митинга 7 ноября.

Чиновник был на заседании суда, он пожаловался на то, что после задержания его пытали, и сказал, что не признает грузинское правосудие.

Под зданием суда произошли столкновения между теми, кто поддерживает бывшего президента, и правоохранителями.

Задержание Михеила Саакашвили в Грузии – что надо знать

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Экс-президент задержан после того, как вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии бывшего лидера приговорили к шести годам заключения на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений.

Саакашвили называл себя фактически "личным узником" президента России Владимира Путина.

Автор: Екатерина Присяжнюк