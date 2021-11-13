Грузинский певец говорит, что с 2008 года не выступает в России.

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, который изначально поддерживает Украину в вооруженной агрессии России, считает неправильным, что музыканты ездят гастролировать в страну-оккупант.

Такое мнение он высказал в эфире Свободы Савика Шустера.

По словам Кикабидзе, похожая картина есть и в Грузии, однако в кругу его знакомых таких людей нет.

"Я считаю, что они (артисты – УНИАН), не должны. Они должны требовать от своего правительства, чтобы у них была работа ... Что-то надо придумать, чтобы они не ездили. То же происходит и у нас. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать в того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ... Неправильно", – высказался певец.

Читайте такжеБлинкен допустил, какими будут заявления России в случае полномасштабного вторжения в УкраинуКикабидзе заявил, что после наступления России на Грузию в 2008 году отказался от концертов в России, хотя, признается, до сих пор российским сторонникам не безразличен.

"Я в 2008 году сказал, что моей ноги не будет в России. Уже 12 лет я ни в одном из российских городов не был... столько писем поступает, огромное количество, но нет", – ответил Кикабидзе.

Ранее с предложением запретить гастроли в Украине всех российских исполнителей обращался украинский продюсер Игорь Кондратюк.

После того, как инициатива Кондратюка набрала необходимое количество голосов, президент Владимир Зеленский переадресовал ее в СБУ и СНБО.

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Автор: Яна Ставская