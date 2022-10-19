В министерстве призвали участников первого Европейского конгресса спорта и туризма приложить дополнительные усилия, чтобы усилить санкции на Россию и Беларусь на уровне правительств и международных спортивных федераций.

Заместитель министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Андрей Чесноков отмечает, что мировое спортивное сообщество не должно попасть в заблуждение кажущейся "нейтральности" спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Как отмечается в Telegram-канале министерства, об этом сказал Чесноков в ходе панельной дискуссии "Санкции против России - значения для хода войны и мира спорта" в день открытия Первого европейского конгресса спорта и туризма в польском городе Закопане.

"Мы не должны стоять в стороне, когда российские спортивные чиновники и "нейтральные" руководители РОК заявляют, что для членов национальных сборных по видам спорта будет честью убивать украинцев!", - подчеркнул замминистра.

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По поручению министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта Чесноков призвал всех участников мероприятия приложить дополнительные усилия, чтобы усилить санкционный давление на Россию и Беларусь на уровне правительств и международных спортивных федераций.

Бойкот спортсменов из РФ и Беларуси: детали

Как сообщал УНИАН, ранее Гутцайт призвал мировое сообщество запретить россиянам и белорусам участвовать в международных спортивных соревнованиях под нейтральными флагами. Он подчеркнул, что своим молчанием российские и белорусские спортсмены поддерживают войну в Украине.

11 июля министр сообщил, что спортивные санкции против России и Беларуси ввели уже более 100 международных федераций и ассоциаций.

Ранее Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

Бах подчеркнул, что в условиях агрессивных военных действий РФ в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны.