Заместитель министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Андрей Чесноков отмечает, что мировое спортивное сообщество не должно попасть в заблуждение кажущейся "нейтральности" спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь.
Как отмечается в Telegram-канале министерства, об этом сказал Чесноков в ходе панельной дискуссии "Санкции против России - значения для хода войны и мира спорта" в день открытия Первого европейского конгресса спорта и туризма в польском городе Закопане.
"Мы не должны стоять в стороне, когда российские спортивные чиновники и "нейтральные" руководители РОК заявляют, что для членов национальных сборных по видам спорта будет честью убивать украинцев!", - подчеркнул замминистра.
По поручению министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта Чесноков призвал всех участников мероприятия приложить дополнительные усилия, чтобы усилить санкционный давление на Россию и Беларусь на уровне правительств и международных спортивных федераций.
Бойкот спортсменов из РФ и Беларуси: детали
Как сообщал УНИАН, ранее Гутцайт призвал мировое сообщество запретить россиянам и белорусам участвовать в международных спортивных соревнованиях под нейтральными флагами. Он подчеркнул, что своим молчанием российские и белорусские спортсмены поддерживают войну в Украине.
11 июля министр сообщил, что спортивные санкции против России и Беларуси ввели уже более 100 международных федераций и ассоциаций.
Ранее Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.
Бах подчеркнул, что в условиях агрессивных военных действий РФ в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны.