Помощник Минобороны страны заявил, что Беларусь "будет защищаться всеми имеющимися средствами".

Беларусь "оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания, чтобы не допустить нападения".

Об этом заявил помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, говорится в Telegram-канале Минобороны РБ.

Он обвинил соседние с Беларусью страны НАТО в усилении и создании возможностей для принятия иностранных военных сил Альянса.

Видео дня

Ревенко заявил, что на территории Литвы функционирует "объединенное переходное правительство", которое хочет свергнуть режим Лукашенко. В то же время Польшу он обвинил в поддержке белорусской оппозиции и наращивании военного потенциала.

По его словам, Беларусь "будет защищаться всеми имеющимися средствами".

"Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в частности через применение военной силы, и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", — заявил Ревенко.

Он утверждает, что белорусских военных в Украине нет.

Участие Беларуси в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко дал Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские оккупанты используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

При этом Минобороны Беларуси публикует фотографии и видео прибытия российских военных, которых население Беларуси якобы встречает "хлебом-солью". Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь и принял решение о создании совместной с Россией группировки войск.

Вас также могут заинтересовать новости: