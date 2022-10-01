Он отметил, что военную технику через Казахстан мог передать Китай.

Военная техника из Казахстана эшелонами едет в Россию. Возможно, она китайская.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Потому что в Китае очень много советской техники, которая поставлялась туда. До 2017 года на вооружении их армии было много такой техники. А Казахстан - это сателлит и сфера влияния Китая. Вполне возможно, что на Шанхайском саммите Путин мог обговаривать этот военно-технический вопрос с Си Цзиньпинем", - отметил он.

Жданов добавил, что есть всего две версии происхождения этой техники.

"Либо это Китай через Казахстан гонит военную помощь России, либо это Казахстан из своих старых советских запасов дает технику Российской Федерации" - подытожил эксперт.

Казахстан и война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Казахстан усиливает свою обороноспособность, опасаясь войны с Россией. Кроме того, Нур-Султан переосмысливает положение России в своей внешней политике и налаживает контакты с такими странами, как США, Турция и Китай.

Издание Die Welt отмечало, что Казахстан и Грузия опасаются, что они будут следующими жертвами Путина.

Как писали в конце августа СМИ, Казахстан на год приостанавливает экспорт оружия из опасений, что оно окажется на фронте.

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