Gazeta Wyborcza: В России произошел "малый Чернобыль", который неделю скрывали от Путина

Российские чиновники несколько дней боялись рассказать президенту о катастрофической утечке ядовитого топлива в Норильске, и это разоблачает некомпетентность российской властной структуры

21 тысяча тон нефтепродуктов залила арктический Таймыр и на много десятилетий уничтожила природу этого места. Но это лишь прелюдия к катастрофе, которая может подорвать основу экономики России.

Об этом сегодня пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

"Ну, и что, дальше будем узнавать о чрезвычайных ситуациях с социальных сетей? Или у вас со здоровьем не все в порядке?" - отчитывал выбитый из равновесия Владимир Путин вчера вечером директора "Норильско-таймырской энергетической компании" Сергея Липина.

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Из резервуаров компании, которая входит в структуру "Норильск Никель", шесть дней назад вытекла 21 тысяча тонн дизельного топлива, отравляя окрестности Норильска, местные реки и побережье Карского моря. Как сказал журналист газеты "Коммерсантъ" Андрей Колесников, который уже много лет следит за Путиным, российский президент на пике пандемии коронавируса не был таким раздраженным, как на вчерашнем чрезвычайном интернет-совещании.

Катастрофа, которую уже прозвали "маленьким Чернобылем", произошла утром в субботу. Но информация о ее больших масштабах преодолевала три тысячи километров от Таймыра до Москвы очень долго. Она бы шла еще дольше, если бы жители полуострова за Полярным кругом в обход бюрократов не начали бить тревогу в социальных сетях. 15 тысяч тонн топлива разлилось на землю и просочились в почву. Еще 6 тысяч тонн, согласно оценкам спасателей, попали в реку Амбарная, ее притоку Далдикан, озеро Пясино, а также в одноименную реку, которая вытекает из него. Загрязнение дошло до Карского моря.

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В более теплых местах ликвидация последствий такой катастрофы длилась бы несколько лет. Но на замерзшем севере, по словам руководителя WWF в России Алексея Книжникова, для этого понадобятся десятилетия. Спасательные службы не могут справиться с такой большой задачей в условиях бездорожья. Ведь в регион можно добраться только на вертолетах и на специальных внедорожниках. А передвигаться по диких местных реках вообще не удастся.

Сначала, наверное для замыливания глаз начальству в Кремле, чиновники сообщили, что утечка произошла после того, как личный автомобиль протаранил резервуар с горючим. Но оказалось, что структура треснула, потому что подпорки, на которых она держалась, разошлись. Потому что они были вбиты в вечную мерзлоту. А из-за глобального потепления ее верхний слой начал таять и превращаться в болото.

В Норильске живет около 200 тысяч людей. Много лет средняя температура воздуха в мае здесь не превышала 4,8 градусов мороза по Цельсию. Но в 2020 году она поднялась до двух градусов выше нуля ночью и до четырех днем. Российские СМИ писали, что прошлой зимой на всей территории крайнего севера России средняя температура превышала норму в 7-8 раз.

К этому времени затвердевший от полярных морозов грунт надежно держал на себе металлургический комбинат "Норильск Никель", который обеспечивает 40% мирового производства палладия, 12% никеля, 11% платины и 2% меди. Но теперь он буквально начал розлазиться под цехами, печами и цистернами. Глобальное потепление заставляет тонуть целый северо-сибирский "остров сокровищ", из которого Россия черпает свои нефтяные, газовые и металлургические богатства.

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"Тепло, которое проникает в глубь сибирской земли, уничтожает фундамент российской экономики", - пишет издание.

История с утечкой топлива, которая так разозлила Путина, разоблачает также некомпетентность и ненадежность системы управления, которую он сам и создал. Спасательные службы достаточно быстро передали информацию о масштабах аварии руководству "Норильск Никель". Все данные получили также губернатор Красноярского края и министр чрезвычайных дел. Плохие новости дошли до Москвы менее чем за час. Но никто из тех, кто занимает следующие ступени властной иерархии, не осмелился сообщить о катастрофе властителю Кремля. Никто из них не сказал, что вмешательство федерального центра необходимо. Потому что сегодня, когда Россия готовится к референдуму о внесении изменений в конституцию, которые дадут Путину право управлять страной фактически вечно, Кремль требует от своих бюрократов "позитива". Вестников, приносящих плохие новости, ждет немилость.

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Владелец "Норильск Никель" миллиардер Владимир Потанин, губернатор Красноярского края Александр Усс и министр чрезвычайных дел РФ Евгений Зиничев любят, когда на фото из их кабинетов попадает желтый телефон специальной связи. Ведь это говорит о их близости с российским автократом. Но никто из них не воспользовался этим аппаратом, чтобы сообщить Путину о катастрофе. Вместо них это сделали люди из Норильска с помощью Facebook и Twitter.

Gazeta Wyborcza указывает, что сам же Путин построил себе такую властную структуру, ставя на высокие должности людей не компетентных, а, прежде всего, лояльных.

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