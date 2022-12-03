Он приходит к российскому консульству, как по графику, в полдень без выходных.

Звуки выстрелов под российским посольством, приглашение в ад, тревожные сирены и гимн Украины, и так каждый день. За 7 тысяч километров от Киева канадец Серж Саввиль протестует против российской агрессии в Украине.

Как говорится в сюжете ТСН, с марта мужчина еще не пропустил ни одного дня. Он планирует протестовать вплоть до победы Украины.

Дом Сержа расположен напротив здания российского консульства в Канаде (Монреаль), каждый его этаж мужчина украсил флагами Украины. Саввиль - сотрудник мэрии Монреаля.

Видео дня

"Когда война началась, я работал из дома и мог видеть из моего дома митинги у российского консульства. Когда митинги заканчивались, я видел, как работники консульства убирали все то, что приносили митингующие", — говорит Серж. Его это возмутило, тогда он развесил украинские флаги на своем доме.

Кроме того, Саввиль у здания консульства включает аудио со звуками сирены и словами "Добро пожаловать в ад!". Он приходит туда, как по графику, в полдень без выходных. Также он ежедневно трижды проигрывает здесь гимн Украины.

Как канадцы восхищаются Украиной

Ранее сообщалось, что жительница Канады Джессика Антана с начала войны овладевает украинским языком и выкладывает ролики на украинском в соцсетях, которые набирают тысячи просмотров. А еще она мечтает пообщаться с Владимиром Зеленским.

Напомним, Канада объявила о предоставлении Украине новой военной помощи на 47 миллионов канадских долларов.

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