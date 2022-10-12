Канада объявила о предоставлении Украине новой военной помощи на 47 миллионов канадских долларов.
Об этом сообщает канадский телеканал CBC.
В частности, министр обороны Канады Анита Ананд объявила о новом пакете военной помощи для Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Новая помощь предусматривает предоставление Украине зимней одежды и снаряжения, артиллерийских снарядов и средств связи.
Новая помощь для Украины
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, Германия заявила, что обязуется передать Украине дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II.
Нидерланды обязались передать Украине зенитные ракеты для усиления противовоздушной обороны на общую сумму 15 млн евро. Кроме этого, 9 октября стало известно, что Германия отправит Украине пакет помощи на 11 миллионов евро.