Эта история - подтверждение того, что украинцами восхищаются во всем мире. Иностранцы прилагают сверхусилия, чтобы выучить наш язык.

Украинская культура, увлекающая иностранцев. Жительница Канады Джессика Антани с начала войны учит украинский язык и выкладывает ролики на украинском в соцсетях, которые набирают тысячи просмотров.

А еще Джессика мечтает пообщаться с Владимиром Зеленским. О чем хочет говорить с президентом и почему решила учить украинский, говорится в сюжете ТСН.

"Сейчас люди заинтересованы знать больше об украинской культуре. И все больше становится людей, которые решают учить украинский язык", - говорит Джессика.

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Девушка во время онлайн-связи предстала в футболке с принтом с известной украинской марки о русском военном корабле, за ее спиной висит флаг Украины.

Джессика работает в Канаде с детьми в школе, но после начала полномасштабной войны в Украине и сама стала прилежным учеником - почти каждый день учит украинский язык. Все для того, чтобы помогать беженцам из нашей страны. Своими успехами по изучению "соловьиной" она делится в TikTok, дает советы, с чего начинать в этом нелегком деле. Кроме того, она часто слушает украинское радио.

Практикуется она в украинском еще по одной причине - имеет надежду познакомиться с президентом Владимиром Зеленским. Признается, что уже успела написать ему письмо, главу украинского государства она называет могущественным.

"Я уверена, что скоро Украина победит, и мы будем праздновать вместе", - говорит девушка.

Запущены онлайн-курсы украинского языка: что известно

Министерство культуры и информационной политики запустило бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка.

Образовательная платформа МКИП объединяет сразу несколько сайтов по изучению украинского. На ней доступны ресурсы с разными форматами обучения: текстовом, видео или в интерактивном – выполняя упражнения и задания по правописанию.

Сайт подходит для пользователей всех уровней владения украинским, в том числе и для иностранцев, которые хотят овладеть языком.

В то же время иноязычные граждане могут попробовать другой сайт с более широким спектром уроков - из более чем 100 бесплатных уроков.

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