Страна усиливает давление на агрессора.

Канада введет дополнительные санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом объявил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает его пресс-служба.

Новые санкции вводят против:

шести физических и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором;

15 украинцев, поддерживающих российскую оккупацию Украины;

13 государственных и оборонных лиц, а также двух организации в Беларуси.

Премьер также объявил о намерении Канады ввести санкции против пропагандистских агентов и организаций, контролируемых высокопоставленными российскими чиновниками.

Также Канада примет незамедлительные меры для запрета экспорта некоторых передовых технологий, которые могли бы улучшить внутренний производственный потенциал России, включая квантовые компьютеры и передовое производственное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии.

Страна запретила экспорт в Беларусь передовых технологий и товаров, которые могут быть использованы для производства оружия, а также импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши между Канадой и Беларусью.

Также, по согласованию с США, Великобританией и Японией, премьер-министр объявил о намерении Канады ввести запрет на импорт определенных золотых изделий из России, еще больше изолировав Россию от международного рынка.

"Канада непоколебима в убеждении, что украинцы заслуживают того, чтобы жить в мире. Владимир Путин и его режим причинили невыразимую боль и страдания в Украине и во всем мире. Вместе с нашими коллегами из G7 Канада усиливает наше постоянное и скоординированное давление, чтобы положить конец войне, которую выбрал Владимир Путин", - отметил Трюдо.

Вас также могут заинтересовать новости: