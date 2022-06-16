Сейчас Кириенко назначен еще и куратором оккупированных территорий.

У Владимира Путина появился новый возможный преемник, который сам продвигает себя на этот пост. Речь идет о нынешнем первом заместителе главы Администрации президента РФ Сергее Кириенко.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, он уже более 20 лет занимает важные государственные посты. Но сможет ли он привлечь внимание Путина и стать его преемником?

На этот пост он претендовал еще во времена Бориса Ельцина, который в свое время искал себе замену из-за состояния здоровья.Тогда он стал премьером, одним из самых молодых за всю историю России. Будучи на посту премьер-министра, Кириенко знакомится с Путиным и даже с подачи Ельцина объявляет его руководителем ФСБ. Но продержаться на посту самому молодому премьеру не судилось.

После этого он пропал на некоторое время, но затем снова появился, причем на неплохой должности. Путин в статусе президента назначил его руководителем Росатома.

А сейчас Кириенко назначен еще и куратором оккупированных территорий. Как говорит политолог Владимир Фесенко, сейчас активность Кириенко сильно возросла. Это, по его словам, говорит о том, что действительно он готовит предложения для Путина, что делать с оккупированными территориями дальше.

Но даже несмотря на такую активность и верность Путину шансов стать его преемником у Кириенко фактически нет, считают эксперты. Он не связан напрямую с российскими олигархами и силовиками. Некоторые отмечают, что ему не хватает харизмы - не внушает страх.

По неофициальным данным, есть информация, что Путин готовит вместо себя старшую дочь - Тихонову. Это связывают с тем, что президент РФ чужим не доверяет.

В последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось ранее узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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