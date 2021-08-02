Снимая видео для YouTube, Альберт Дирлунд сорвался со скалы и упал с высоты около 190 метров.

В Италии трагически погиб молодой блогер Альберт Дирлунд — мужчина скончался во время записи "экстремального" ролика в Альпах.

Об этом сообщает Ekstra Bladet.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Снимая видео на горе Сечеда в Доломитовых Альпах 22-летний датский "ютубер" сорвался со скалы и упал с высоты около 190 метров.

За ним экстренно вылетел спасательный вертолет, но парень скончался на месте.

Читайте такжеБразилец расстрелял жену и покончил с собой из-за "слишком откровенного" видео в TikTok (фото)"У нас были совместные планы. Наше с ним совместное прекрасное будущее только началось, а потом его в мгновение ока не стало. Надеюсь, он слышит меня, когда я каждую ночь закрываю глаза и говорю ему, что люблю его", — написала в Instagram его девушка Мария Андерсен.

У Альберта Дирлунда было около 175 тысяч подписчиков на YouTube и более 200 тысяч в Instagram.

Напомним, на днях в США скончался 19-летний блогер Энтони Барахас - парень и его девушка получили огнестрельные ранения во время нападения в одном из кинотеатров Калифорнии.

Автор: Станислав Кожемякин