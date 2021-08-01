Блогер провел несколько дней в больнице на аппарате жизнеобеспечения.

В Калифорнии спустя несколько дней после стрельбы в кинотеатре скончался 19-летний блогер Энтони Барахас. Парень получил огнестрельное ранение во время нападения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию

Сообщается, что в тот день, когда неизвестный открыл огонь, Барахас вместе с 18-летней подругой Райли Гудрич смотрел фильм ужасов в кинотеатре Regal Edwards в городе Корона,

"Им выстрелили в голову", – рассказал представитель полиции Короны Тобиас Курубакалис.

Читайте такжеВ Торонто неизвестные устроили стрельбу на детском празднике, трое детей раненыДевушка скончалась на месте происшествия, а Барахаса госпитализировали в больницу. Там парень провел несколько дней на аппарате жизнеобеспечения, но спасти его не удалось.

По подозрению в стрельбе правоохранители арестовали 20-летнего Джозеф Хименеса. Его взяли под стражу под залог в два миллиона долларов.

У погибшего блогера Барахаса было почти 930 тысяч подписчиков в TikTok.

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Автор: Катерина Шварц