Немцы отвечали в течение многих лет, заявил глава ГУР.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил на вопрос, понесет ли Россия ответственность за все свои преступления.

Свое мнение по этому поводу Буданов высказал в интервью YouTube-каналу "Анна Максимчук".

"Немцы отвечали в течение многих лет, но они отвечали только по одной причине - потому что они проиграли", - коротко заявил глава ГУР.

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Спецтрибунал для Путина: что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что Совет ЕС вышел на финальную стадию создания Спецтрибунала для осуждения ответственных за преступления агрессии России против Украины.

Отмечалось, что уже завершено формирование юридических документов, необходимых для запуска трибунала.

"После двух лет напряженной работы тексты готовы к рассмотрению на политическом уровне... Виновные неизбежно должны быть привлечены к ответственности, в том числе за преступление агрессии против Украины, чтобы укрепить международное уголовное право", - заявлял глава МИД Украины Андрей Сибига.

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