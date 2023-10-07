Часть раненых - офицеры полиции, находившиеся в приграничных зонах.

Конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС становится все более напряженным. По прогнозам израильской полиции, бои, вероятно, продлятся в течение нескольких дней.

Как сообщает газета Haaretz, об этом заявил глава полиции Южного округа Израиля.

"Вероятно, это продлится несколько дней. Некоторые из пострадавших-офицеры полиции", - сообщил собеседник издания.

Видео дня

Как пишет Al Jazeera, сирены продолжают звучать в приграничных районах и в южном городе Сдерот. Тем временем израильская авиация продолжает наносить удары по Сектору Газы, откуда террористы атаковали ее территорию.

Нападение ХАМАС на Израиль

Утром 7 октября из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Известно, что в израильских городах пожары.

Израильская армия начала операцию "железные мечи" против группировки ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с первым за сегодня публичным заявлением относительно массовой атаки террористической группы ХАМАС. Он заявил в видеообращении, что Израиль находится в состоянии войны. Он отметил, что будет победа, а враг "заплатит цену, которой он никогда раньше не знал".

Боевики ХАМАС захватили военную базу Израиля Нахаль-Оз. Террористы похвастались жестоким видео атаки.

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