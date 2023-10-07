ХАМАС готовился к сегодняшнему нападению по меньшей мере полгода.

Ситуация в Израиле обрстряется динамически. Точной информации относительно убитых и раненых нет, но уже более 100 человек с ранениями находятся в больницах.

Об этом сказал израильский политолог, полковник Армии обороны Израиля Арье Зайден в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодня в 6.30 утра около 9 небольших подразделений ХАМАС пересекли границу Израиля. По его словам, происходит военное вторжение и уничтожение граждан Израиля. "Сейчас нет еще точной информации о раненых и погибших. Точно знаем, что есть 80 раненых в больнице в Беэр-Шеве и еще 20 в Каплане и еще не установлено количество людей, которые "ранены на пути" , - отметил он.

Видео дня

Арье рассказал, что известно, что есть 21 место, где происходят боевые столкновения с террористами ХАМАС.

Политолог считает, что такого рода операция готовилась минимум полгода. Он добавил, что ХАМАС сегодня заявил, что начал войну против Израиля. По его словам, ХАМАС делает все для увеличения своей популярности и чтобы одержать победу на предстоящих выборах. Сегодняшнее нападение также можно рассматривать и в этом контексте.

Эскалация в Израиле

Как сообщал УНИАН, утром из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Известно, что в израильских городах пожары.

Израильская армия начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с первым за сегодня публичным заявлением относительно массовой атаки террористической группы ХАМАС. Он заявил в видеообращении, что Израиль находится в состоянии войны. Он отметил, что будет победа, а враг "заплатит цену, которой он никогда раньше не знал".

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