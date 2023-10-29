Иранский лидер намекнул, что действия ЦАХАЛ могут "заставить всех принять меры".

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль "перешел красные линии" своими действиями в ответ на нападение ХАМАС.

Как заявил Раиси в Twitter, что Израиль может "заставить всех принять меры".

"Вашингтон просит нас ничего не делать, но они сами оказывают широкомасштабную поддержку Израилю. США направили сообщение оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя", - заявил Раиси.

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"Ось сопротивления" - это силы на Ближнем Востоке, которые поддерживает Иран. В частности, речь идет о ХАМАСе и"Хезболле".

Война Израиля и ХАМАС - что происходит сейчас

26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила целенаправленный рейд в северной части региона, применив танки. 27 октября ЦАХАЛ зашла в сектор Газа, применив силы пехоты, боевую технику, БПЛА и авиацию.

Израиль устроил блэкаут в Секторе Газа, лишив регион доступа к электричеству, Интернету и мобильной связи.

Известно, что Израиль принял решение о расширение наземной операции. В то же время власти Израиля утверждают, что пока не начинают официальное наземное вторжение, а только проводит зачистку перед ним.

Сегодня стало известно, что Израиль расширяет наземную операцию в Секторе Газа и повторно призывает гражданское население эвакуироваться из северной части анклава на юг.

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