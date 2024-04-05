Израиль частично приостановил работу дипломатических представительств в ряде стран на фоне угроз со стороны Ирана.

Израиль и США считают, что Иран собирается отомстить за бомбардировку Израилем консульства в Сирии и планирует ответную атаку, которая будет включать в себя рой беспилотников в сочетании с баллистическими и крылатыми ракетами, пишет издание CBS News.

Вероятно, нападение произойдет между настоящим моментом и концом Рамадана на следующей неделе, отмечает издание. Еще одним важным неизвестным является то, где будут запущены дроны и ракеты – из Ирака или Сирии, что может послужить поводом для слабых заявлений Тегерана об отрицании – или с иранской территории.

Израильтяне предупреждают, что примут ответные меры, поэтому нападение Ирана на израильский объект станет еще одним шагом на пути к региональной войне.

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Израиль частично приостановил работу дипломатических представительств в ряде стран на фоне угроз со стороны Ирана, заявил советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.

"В отдельных местах была произведена частичная эвакуация персонала в целях защиты жизни и здоровья дипломатов", - сказал он.

Вероятная атаки Ирана на Израиль

Ранее, по данным Voxnews, ЦРУ предупредила Израиль ожидать военного ответа от Ирана в течение 48 часов. Высокопоставленные чиновники Ирана отреагировали на удар Израиля, при котором был убит высший командующий КСИР в Сирии, заявив, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство.

3 апреля Израиль и США провели консультации относительно возможности региональной эскалации в случае ответа Ирана на атаку по Дамаску.

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