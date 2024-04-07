Спустя полгода Израиль выводит свои войска из южной части сектора Газа.

Как сообщило израильское издание Haaretz, военные больше не будут дислоцироваться на юге Газы.

По мнению издания, крупномасштабный вывод войск говорит об изменении военной стратегии Израиля. Планируется, что в центре Газы останется несколько сот солдат, после чего будут возможны только локальные операции. Для сравнения, в разгар войны с боевиками ХАМАС в секторе Газа находилось более 30 тыс. израильских солдат.

Видео дня

Кроме того, вывод ЦАХАЛа означает, что палестинцы смогут вернуться домой в Хан-Юнис.