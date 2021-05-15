Вечером 14 мая территория Израиля подверглась ракетному обстрелу.

Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Сирии в их сторону выпустили три ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

В ведомстве уточнили, что было выпущено три ракеты: одна из ракет упала на территории Сирии, а остальные две – на открытых участках Голанских высот.

В ведомстве не уточнили, есть ли пострадавшие или погибшие в результате ракетного обстрела.

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Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

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Автор: Олег Давыгора