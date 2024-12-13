Иранская сторона отрицала, что стремится получить ядерное оружие, в то же время Израиль настаивает, что на самом деле Тегеран никогда не отказывался от своей программы.

Армия обороны Израиля рассматривает нанесение удара по ядерным объектам Ирана. Военные считают, что такая возможность появилась после ослабления иранских марионеточных группировок на Ближнем Востоке и падения режима сирийского диктатора Башара Асада.

На этом фоне израильские военно-воздушные силы продолжают повышать свою готовность и подготовку к таким потенциальным ударам по Ирану. Об этом пишет The Times of Israel.

"Армия обороны Израиля также считает, что Иран – изолированный после падения режима Асада и ослабления его основной марионеточной группировки "Хезболла" в Ливане – может продвинуться дальше в своей ядерной программе и разработать бомбу, поскольку он пытается заменить свои средства сдерживания", – говорится в материале.

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Иранская сторона отрицала, что стремится получить ядерное оружие. Страна уверяет, что ядерная деятельность и космическая программа преследует сугубо гражданские цели. Однако МАГАТЭ и американские спецслужбы заявляют, что Тегеран имел организованную военную ядерную программу до 2003 года и продолжал развивать ее вне гражданской необходимости.

В свою очередь, Израиль настаивает, что на самом деле Иран никогда не отказывался от своей программы по созданию ядерного оружия. Многие ядерные объекты страны, как утверждается, похоронены под хорошо укрепленными горами.

Падение режима Асада: роль Израиля

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада и его бегства в Москву Израиль нанес "очень интенсивные" удары по Сирии. В СМИ писали, что десятки самолетов ВВС Израиля нанесли удары по многим целям по всей Сирии, сосредоточив свои силы на уничтожении "стратегического оружия", которое может попасть к врагам страны. Также удары были нацелены на объекты по производству оружия и объекты противовоздушной обороны.

Кроме того, в Израиле подтвердили уничтожение военного флота Сирии. Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что ракетные корабли Военно-морских сил Израиля уничтожили сирийский военный флот во время операции прошлой ночью, которая направлена на ликвидацию стратегических угроз для страны. Он также сообщил, что войска Израиля закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

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