Вырученные средства будут храниться в Центральном сирийском банке.

Бывшая правящая партия Сирии Баас, которой десятилетиями руководила семья экс-президента Башара Асада, заявила о временном приостановлении своей работы.

Как сообщает телерадиокомпания CNN со ссылкой на заявление партии, они передадут все имущество, финансы и оружие сирийским правительственным органам.

"Транспортные средства и оружие, находившиеся во владении товарищей, должны быть переданы министерству внутренних дел или ближайшему полицейскому подразделению или отделению", - отмечается в заявлении.

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Кроме того, указывается, что все имущество и средства партии Баас передадут под надзор Министерства финансов и Министерства юстиции, а вырученные средства будут храниться в Центральном сирийском банке.

Ситуация в Сирии

Наступление повстанческих сил в Сирии началось 27 ноября, а уже 8 декабря командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Отмечалось, что Асад покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении. Повстанцы утверждают, что зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

Позже в Кремле официально подтвердили, что после падения диктаторского режима в Сирии Асад получил убежище в РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решение принимал лично российский лидер.

The Times писал, что крах режима Асада стал "колоссальным геополитическим поражением" России.

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