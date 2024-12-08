Израиль сосредоточил свои силы на уничтожении "стратегического оружия", которое может попасть в руки его врагов.

В то время, когда режим диктатора Башара Асада был свергнут, Израиль нанес "очень интенсивные" удары по Сирии. Об этом сообщили источники в оборонном ведомстве для The Times of Israel.

По информации источников, десятки самолетов ВВС Израиля нанесли удары по многим целям по всей Сирии, сосредоточив свои силы на уничтожении "стратегического оружия", которое может попасть к врагам страны после падения режима Асада.

Кроме того, удары были нацелены на объекты по производству оружия и объекты противовоздушной обороны.

Видео, которые распространяются в соцсетях, якобы показывают масштабные израильские авиаудары по авиабазе Меззех возле сирийской столицы Дамаск. На кадрах можно увидеть, что авиабаза подверглась сильным разрушениям.

В частности после падения режима Асада в ЦАХАЛе заявили, что отслеживают современное оружие в Сирии и работают над тем, чтобы не допустить его попадания в "Хезболлу" или в любые другие враждебные группировки, которые могут угрожать Израилю.

По информации СМИ, в результате израильских ударов также горит квартал правительственных зданий, а именно таможни и разведки.

Сообщается, что в течение последних нескольких часов израильские военно-воздушные силы нанесли удары по более 100 целям в Сирии.

Ситуация в Сирии - последние новости

Ранее стало известно, что режим сирийского диктатора Башара Асада пал. По словам повстанцев, они зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

В то же время украинская разведка сообщила, что после свержения режима Асада Россия выводит корабли и перебрасывает остатки вооружения из Сирии. В ГУР отметили, что вероятная потеря РФ военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение Кремля на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент США Джо Байден отреагировал на падение режима Асада в Сирии. По его словам, этот режим издевался, пытал и убил буквально сотни тысяч невинных сирийцев.

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