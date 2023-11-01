Каждый удар по сектору Газы проходит 11-12 этапов согласования, утверждает военный.

Бригадный генерал, начальник штаба Военно-воздушных сил Израиля Эял Гринбаум утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) четко соблюдает правил ведения войны, которые требуют, чтобы количество жертв среди гражданского населения было пропорциональным важности военной цели, по которой наносится удар. В интервью The Times он сказал, что каждый удар по сектору Газа проходил через 11 или 12 этапов одобрения, прежде чем он был разрешен.

Гринбаум сказал, что списки целей в Газе были обновлены и повторно протестированы до того, как были одобрены удары. Однако он признал, что решение ликвидировать сеть туннелей ХАМАС, по которой пронизан весь регион, создало большую опасность для гражданских зданий, которые расположены над ними.

Юридический консультант ЦАХАЛ в комментарии журналистам признал, что "безопасной зоны" в секторе сейчас не существует и нигде в Газе не может быть абсолютно безопасно.

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"В рамках нашего морального и юридического обязательства минимизировать опасность, насколько это возможно, мы призвали жителей Газы там, где мы работаем наиболее интенсивно, переехать – туда, где боевые действия менее интенсивны", — сказал он.

Гринбаум также признал, что Израиль использует больше боеприпасов и атакует больше целей, чем в предыдущих раундах конфликта.

"То, как ЦАХАЛ справляется с этим очень трудным вопросом, этой очень трагической потерей гражданского населения, не изменилось. Механизм не изменился. Но эта война принципиально отличается от раундов боевых действий с ХАМАС, которые были в прошлом", – прокомментировал советник ЦАХАЛ.

Война Израиля против ХАМАС - главное

7 октября палестинская террористическая группировка ХАМАС нанесла массированный удар по израильской территории. Также боевики вторглись в приграничные населенные пункты Израиля и взяли немало людей в заложники.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистила территорию от боевиков и активизировала удары по сектору Газы. Своей военной целью Израиль объявил полную ликвидацию ХАМАС.

На протяжении последних недель не утихают разговоры о наземном вторжении Израиля в сектор Газа. Известно, что Израиль принял решение о расширении наземной операции.

Генассамблея ООН поддержала резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в секторе Газа. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг призывы к прекращению боевых действий.

Накануне Израиль заявил, что его войска атаковали боевиков ХАМАС в большой сети тоннелей под сектором Газы.

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