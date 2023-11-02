В секторе Газа в кустарных условиях боевики смогли наладить производство исправно работающих копий ПГ-7ВР "Резюме".

Главным поражающим средством у боевиков ХАМАС стали тандемные кумулятивные выстрелы к РПГ-7, так называемые "Аль Ясин", являющиеся местной копией ПГ-7ВР "Резюме".

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Нюанс в том, что выстрелы ПГ-7ВР "Резюме" известны как своей бронебойностью, так и дефективностью. Примерно из трех выстрелов срабатывал один, а потому их редко использовали даже в войне в Украине, ибо пока сделаешь результативный выстрел, то дважды демаскируешь свою позицию", - пояснил эксперт.

В свою очередь, как отметил Коваленко, применяемые "Аль Ясин" практически на всех видео срабатывают штатно. "То есть, в секторе Газа, в кустарных условиях, смогли наладить производство исправно работающих копий ПГ-7ВР "Резюме", в то время как в самой РФ, качество этих выстрелов как было стремное, так им и остается", - поделился мнением эксперт, и добавил, что это все, что нужно знать про заводское, серийное производство в РФ.

Видео дня

Коваленко отметил, что для техники ЦАХАЛ "Аль Ясин" стали настоящим бичом, к противодействию которому они абсолютно оказались неготовыми. Не удивлюсь, если в скором времени ХАМАС начнет поставлять "Аль Ясины" российской армии, испытывающей дефицит в противотанковых средствах", - допустил эксперт.

Арабо-израильский конфликт

Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании гражданских лиц в качестве живого щита. К примеру, утверждали, что боевики размещают свои оперативные базы под больницами. Также Израиль возлагает ответственность за жертвы среди гражданских на палестинскую группировку.

1 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь атаковала лагерь беженцев Джабалия и заявила, что уничтожила еще одного командира ХАМАС во время этого нападения.

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