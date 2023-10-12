Местные СМИ сообщают, что никто не пострадал.

В четверг, 12 октября, Израиль мог нанести удары по территории сирийских аэропортов в Дамаске и Алеппо.

Об этом сообщает сирийское радио Sham FM, израильские власти это не комментировали. "Израильская агрессия была нацелена на взлетно-посадочные полосы в аэропортах Дамаска и Алеппо, причинив им материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки по международному аэропорту Алеппо никто не пострадал.

Война в Израиле: что известно о роли Сирии

Министерство иностранных дел Сирии назвало атаку ХАМАС на Израиль "почетным достижением" и выразило "поддержку палестинскому народу".

Напомним, 10 октября, на третий день войны в Израиле, Армия обороны страны заявила, что с территории Сирии произошло несколько пусков в их сторону. Часть из них упала на открытой местности, на что ЦАХАЛ ответил артиллерийским и минометным огнем.

Спикер Сил обороны Израиля Маша Михельсон заявила, что боевики ХАМАС хотят втянуть в войну против них Сирию и Ливан.

Известно, что 8 октября в Израиле уже заявляли об обстреле со стороны Ливана. Тогда за атаку взяла на себя ответственность ливанская боевая группировка "Хезболла". Уже через два дня стало известно о новом обстреле - по северу страны выпустили 15 ракет.

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