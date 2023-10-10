Часть снарядов упала на открытой местности.

Сегодня вечером Израиль обстреляли с территории Сирии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сил обороны Израиля.

"Первоначальный отчет - некоторое время назад было обнаружено несколько пусков с территории Сирии по израильской территории, часть пусков пересекла израильскую территорию и, предположительно, упала на открытой местности", - говорится в сообщении. Военные пообещали сообщить детали позже.

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Обновлено в 22:50: В Армии обороны сообщили, что солдаты ЦАХАЛа отвечают артиллерийским и минометным огнем в направлении источника запуска в Сирии.

Война в Израиле: последние новости

Как известно, столкновения с боевиками ХАМАС и обстрелы Израиля и сектора Газа продолжаются уже четыре дня.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале полномасштабного наступления израильских сил на сектор Газа. По его мнению, это можеть занять недели или месяцы.

За эти дни Израиль подвергался обстрелам не только из Газы, но и с территории Ливана. Ответственность за атаку взяла на себя ливанская боевая группировка "Хезболла". Израильские силы ударили в ответ.

Сегодня президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с заявлением, в котором пообещал оказать Израилю помощь. Также он пригрозил странам и организациям, которые хотят "воспользоваться ситуацией": "Не делайте этого. Наши сердца могут быть разбиты, но наша решимость ясна".

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