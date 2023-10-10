Четыре ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны, а остальные упали на открытых территориях.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет об обстреле с территорию Ливана.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные ЦАХАЛ, с территории Ливана по северной части Израиля было выпущено 15 ракет.

"Армия обороны Израиля сообщает, что 15 ракет были запущены из Ливана на север Израиля около часа назад. Четыре снаряда были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол", а остальные упали на открытых территориях, не нанеся вреда или раненых", - говорится в сообщении.

Видео дня

Война в Израиле - роль Ливана

Утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль со стороны сектора Газа. Боевики прорвались в страну после одного из самых массированных обстрелов за последние годы – по Израилю в тот момент выпустили около 2 тысяч ракет.

Известно, что погибли более 700 жителей Израиля, более 200 тел убитых обнаружили на месте проведения фестиваля на юге страны. Раненых уже более 2 тысяч, неизвестное по сей день количество людей – в заложниках боевиков. В МИД Украины подтвердили, что в Израиле погибли двое украинок, также проверяется информация относительно гибели граждан Украины на территории Сектора Газа и вблизи него.

Тем временем столкновения начались и на севере Израиля – на границе с Ливаном – после того, как группа лиц пыталась прорваться на территорию страны.

Израильские военные нанесли удары по целям на юге Ливана после проникновения нескольких групп вооруженных лиц на севере страны. Известно, что было поражено наблюдательный пункт Хезболлы.

Вас также могут заинтересовать новости: